Никотин разрушительно влияет на мышление женщин

Отрицательное влияние курения на мышление женщин значительно больше, чем на мыслительные способности представителей сильного пола, утверждают американские исследователи из университета штата Айовы.

Ученые пригласили для исследования курящих и некурящих мужчин и женщин разного возраста и предложили им пройти тестирование на определение функций мозга так называемого высшего порядка: способности рассуждать, планировать и организовывать. Оказалось, что представительницы прекрасного пола, выкуривавшие в день 20 и больше сигарет, набрали в результате гораздо меньше баллов, чем их некурящие коллеги. Подобной взаимосвязи у мужчин специалисты не обнаружили.

Исследователи полагают, что нарушение в функциях мышления женщины связано с выработкой в женском организме гормона эстрогена. Результаты исследования на животных показывают, что никотин снижает концентрацию эстрогенов в крови. Понижение уровня гормона ослабляет и функции мозга, на которые этот гормон оказывает положительный эффект. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

medicinform.net