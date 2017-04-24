Отрицательное влияние курения на мышление женщин значительно больше, чем на мыслительные способности представителей сильного пола, утверждают американские исследователи из университета штата Айовы.
Ученые пригласили для исследования курящих и некурящих мужчин и женщин разного возраста и предложили им пройти тестирование на определение функций мозга так называемого высшего порядка: способности рассуждать, планировать и организовывать. Оказалось, что представительницы прекрасного пола, выкуривавшие в день 20 и больше сигарет, набрали в результате гораздо меньше баллов, чем их некурящие коллеги. Подобной взаимосвязи у мужчин специалисты не обнаружили.
Исследователи полагают, что нарушение в функциях мышления женщины связано с выработкой в женском организме гормона эстрогена. Результаты исследования на животных показывают, что никотин снижает концентрацию эстрогенов в крови. Понижение уровня гормона ослабляет и функции мозга, на которые этот гормон оказывает положительный эффект. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.