Ученые разработали линзы для лечения глаукомы

Американские офтальмологи разработали линзы с витамином Е, которые помогут в лечении глаукомы, сообщает ВВС.

Глаукома — это опасное хроническое заболевание глаз, которое характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления (ВГД). При отсутствии лечения глаукома вызывает необратимое снижение зрительных функций вплоть до полной слепоты. Зрение, утраченное вследствие глаукомы, не восстанавливается.

Обычно глаукому лечат глазными каплями, но уже через пару минут слезы смывают лекарство, и своей непосредственной цели – роговицы, достигает лишь около 5% объема капель, пояснили медики.

Ученые из университета Флориды предлагают использовать контактные линзы, которые содержат не только лекарство, но и витамин Е. Крупные молекулы витамина замедляют высвобождение лекарства и тем самым продлевают срок терапии. Контактные линзы можно носить месяц, не снимая.

Эффективность линз был проверена на животных в лабораторных условиях. Кроме того, витамин Е сам по себе в небольших количествах полезен для глаз – являясь антиоксидантом, он нейтрализует свободные радикалы и задерживает УФ-лучи. На прозрачность линзы наличие витамина не влияет, утверждают разработчики.

medicinform.net