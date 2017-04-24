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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Курение увеличивает риск возникновения рассеянного склероза
    Опубликовано: 2017-04-24 17:04:19

    Курение увеличивает риск возникновения рассеянного склероза у людей, которые имеют факторы риска возникновения неврологических расстройств, считают исследователи.

    В ходе исследования ученые выяснили, что курильщики, у которых повышен уровень белка, защищающего организм от вируса Эпштейна-Барр (вирус герпеса), в два раза больше подвержены риску возникновения рассеянного склероза, чем некурящие. Исследование было опубликовано в the journal Neurology.

    Результаты предыдущих исследований показали, что курение и уровень белка, борющегося с вирусом герпеса, - независимые факторы риска. В новом исследовании ученые тщательно изучили взаимодействие этих факторов и оказалось, что уровень риска возникновения рассеянного склероза у курильщиков был почти в два раза выше, чем у некурящих.

    По мнению специалистов, изучение потенциальных рисков возникновения заболевания поможет понять, почему у одних людей возникает рассеянный склероз, а у других - нет. Также более обширные знания помогут создать методы профилактики и обнаружения заболевания на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению, подчеркнули ученые.

    medicinform.net

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