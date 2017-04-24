Курение увеличивает риск возникновения рассеянного склероза

Курение увеличивает риск возникновения рассеянного склероза у людей, которые имеют факторы риска возникновения неврологических расстройств, считают исследователи.

В ходе исследования ученые выяснили, что курильщики, у которых повышен уровень белка, защищающего организм от вируса Эпштейна-Барр (вирус герпеса), в два раза больше подвержены риску возникновения рассеянного склероза, чем некурящие. Исследование было опубликовано в the journal Neurology.

Результаты предыдущих исследований показали, что курение и уровень белка, борющегося с вирусом герпеса, - независимые факторы риска. В новом исследовании ученые тщательно изучили взаимодействие этих факторов и оказалось, что уровень риска возникновения рассеянного склероза у курильщиков был почти в два раза выше, чем у некурящих.

По мнению специалистов, изучение потенциальных рисков возникновения заболевания поможет понять, почему у одних людей возникает рассеянный склероз, а у других - нет. Также более обширные знания помогут создать методы профилактики и обнаружения заболевания на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению, подчеркнули ученые.

medicinform.net