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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Найден новый метод клеточной терапии инфаркта миокарда
    Опубликовано: 2017-04-23 23:24:08

    Для улучшения регенерации тканей, особенно для укрепления сердечной мышцы у людей, которые перенесли инфаркт миокарда, широко применяется клеточная терапия. Но активное лечение сердечных болезней, при котором использовались стволовые клетки, взятые из скелетной мускулатуры (клетки-предшественники), или клетки из костного мозга, на самом деле оказалось не столь эффективным.

    Были проведены соответствующие клинические испытания, которые выявили незначительные улучшения после лечения в сравнении с традиционными методами. Данный результат испытаний говорит лишь о том, что взрослые стволовые клетки могут быть не достаточно пластичными. Что же может помочь докторам понять суть и закономерности кардиогенеза, даст толчок к разработке более эффективных методов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний клеточной терапией? Только выявление в среде человеческих стволовых клеток более ранних сердечно-сосудистых клеток-предшественников (дифференцирующиеся в клетки тканей сердца).

    Было проведено исследование популяции ранних сердечно-сосудистых предшественников (клеток), которые были взяты из человеческих стволовых клеток (плюрипотентных), обработанные BMP2 и экспрессирующие OCT4, SSEA-1 и MESP1. Данная популяция клеток оказалась мультипотентной - дифференцировались в кардиомиоциты (клетки гладкой мускулатуры и сосудистого эндотелия). Искусственно вызванный инфаркт SSEA-1+ предоставил клетки, которые были взяты из эмбриональных стволовых клеток макаки-резуса, и вживили в миокард иммуносупрессированных приматов.

    Результат был на лицо - данные клетки восстанавливают практически до 20 % рубцовых тканей. Так же очищенные SSEA-1+ клетки не образуют тератом. Вот таким способом был найден новый метод для лечения сердечных болезней.

    medicinform.net

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