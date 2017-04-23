Аспирин снижает симптомы мигрени

Прием таблетки аспирина способен уменьшить головную боль при мигренях в течение двух часов более чем у 50% людей, утверждают исследователи.

Ученые проанализировали данные тринадцати исследований. Оказалось, что даже одна доза аспирина способна уменьшить тошноту, рвоту и другие признаки мигрени. Однако специалисты предупреждают, что прием аспирина может вызвать побочные эффекты, поэтому некоторым людям необходимо выбрать другое средство для борьбы с мигренью.

Мигрень — неврологическое заболевание, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной (редко обеих) половине головы. При этом отсутствуют серьёзные травмы головы, инсульт, опухоли мозга, а интенсивность и пульсирующий характер болей связывают с сосудистой головной болью, а не с головной болью от напряжения. Головная боль при мигрени не связана с повышением или резким снижением артериального давления, приступом глаукомы или повышением внутричерепного давления (ВЧД).

Мигрень значительно снижает качество жизни, поэтому специалисты продолжают искать наиболее эффективные и безопасные методы борьбы с данным заболеванием, сообщает ВВС.

medicinform.net