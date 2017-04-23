  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Парацетамол: опасность постепенной передозировки
    Опубликовано: 2017-04-23 13:24:48

    Врачи в очередной раз предупреждают потребителей об опасности передозировки парацетамола. Даже небольшое превышение ежедневной дозы в течение определенного промежутка времени может привести к передозировке, которая в свою очередь чревата самыми серьезными последствиями.

    Опасная доза может состоять только лишь из нескольких таблеток, употребляемых регулярно в течение нескольких дней, недель или месяцев подряд – в зависимости от особенностей организма человека. Группа исследователей из Эдинбургского университета приводит в доказательство этого факта статистические данные, согласно которым за последние 16 лет работниками университета было зарегистрирован 161 случай “пошаговой” передозировки парацетамола, которая в значительном числе случае приводила к смерти пациентов.

    Все дело в том, что люди, употребляющие парацетамол в качестве обезболивающего на регулярной основе, как правило, не могут вовремя распознать симптомы передозировки, или серьезного повреждения печени в результате употребления данного препарата. Опасность данного явления заключается также в том, что факт передозировки может установить не каждый врач, поскольку стандартный тест крови не поможет выявить наличие проблемы, даже в том случае, если в этот день пациент предварительно выпил целую пачку лекарственных препаратов. Пациенты, пострадавшие от пошаговой передозировки, как правило, сталкиваются с более серьезными проблемами со здоровьем, нежели пациенты, за один раз употребившие критическую дозу парацетамола.

    Даже, если в случае регулярного употребления препарата у пациента не возникло острых проблем со здоровьем, то это не значит, что его применение обошлось без последствий – добавляют исследователи. Как правило, значительный процент пациентов, страдающих от хронических болей, превышает допустимые дозы потребления постольку, поскольку в определенный момент организм адаптируется к лекарству, и боль уже не притупляется. В результате пациенты пытаются исправить это, увеличивая дозу потребления. Ученые отмечают, что на сегодняшний день доподлинно известно за счет чего парацетамол подавляет боль. Это достигается за счет воздействия определенного белка - TRPA1 на клетки нервной системы. В настоящее время исследователи, используя эти знания, пытаются создать альтернативные виды обезболивающих, которые будут менее токсичными.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.