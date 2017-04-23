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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Четыре фактора, которые приводят к болезни Альцгеймера
    Опубликовано: 2017-04-23 16:04:34

    Американские исследователи из Kaiser Permanente Division of Research (Окленд. Калифорния) утверждают, что высокое кровяное давление, повышенный холестерол, диабет и курение в среднем возрасте увеличивают риск заболевания в старости болезнью Альцгеймера вдвое, а наличие всех четырех факторов сразу повышает риск более, чем в два раза.

    Результаты этого исследования, к которому были привлечены около 9.000 пациентов из Северной Калифорнии, опубликованы в последнем номере журнала Neurology. В настоящее время 4,5 миллиона американцев страдают болезнью Альцгеймера. А в 2050 их количество достигнет 16 миллионов.

    Чтобы снизить риск заболевания старческим слабоумием медики рекомендуют употреблять в пищу рыбу. свежие овощи, фрукты и орехи в больших количествах.

    medicus.ru

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