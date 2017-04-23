Сердце и калий

При нарушении сердечной деятельности полезны продукты, содержащие калий. Калий стимулирует работу мышц сердца, способствует выведению из организма жидкости.

Суточная норма — 2–3 г. Отличительная особенность калия — его способность вызывать усиленное выведение воды из организма. Поэтому пищевые рационы с повышенным содержанием элемента облегчают функционирование сердечно-сосудистой системы при ее недостаточности, обусловливают исчезновение или существенное уменьшение отеков.



Калий, как макроэлемент, является основным внутриклеточным ионом, тогда как главный внеклеточный ион — натрий. Взаимодействие этих ионов имеет важное значение в поддержании изотоничности клеток. Ионы калия играют существенную роль в регулировании многочисленных функций организма. Калий участвует в процессе проведения нервных импульсов и передачи их на иннервируемые органы. Способствует лучшей деятельности головного мозга, улучшая снабжение его кислородом. Оказывает положительное влияние при многих аллергических состояниях. Снижает АД крови. Калий необходим также для осуществления сокращений скелетных мышц. Он улучшает сокращение мышц при мышечной дистрофии, миастении.



«Люди, употребляющие недостаточное количество калия, входят в группу риска развития инсультов» — сообщается в журнале “Neurology”. Было проведено исследование, в котором приняло участие 5600 человек. В течение четырех лет наблюдающие за ними специалисты отслеживали количество и типы возникающих у некоторых из них инсультов. Исследователи пришли к выводу, что у людей, употребляющих недостаточно количество калия, риск развития инсульта на 1,5 раза выше, по сравнению с теми, у кого такого недостатка не наблюдается. В первую группу вошли пациенты, употребляющие менее 2,4 г калия в день, во вторую – больше 4 г.

Другие исследования также показали, что нехватка калия увеличивает риск смертности из-за инсультов. Так, диуретики и некоторые другие медицинские препараты, вместе с водой могут вывести из организма калий. Диуретики используются для лечения гипертонии, сердечных и почечных заболеваний.

«Таким образом, диуретики могут оказаться палкой о двух концах: с одной стороны, они, безусловно, снижают риск развития ударов, а с другой стороны, выводя калий из организма, повышают этот риск», — говорит автор исследования Дебора М. Грин из Нейрологического медицинского центра в Гонолулу (Гавайи).

Данный вопрос может быть особо важен для людей с диабетом и курящих, ведь в их случае даже небольшой риск может стать толчком к развитию множества осложнений. Основным источником калия в организме являются пищевые продукты. Богаты калием цитрусовые, зеленые овощи, подсолнух, бананы, курага.

Однако мало кто знает, что ценным источником калия является пшено. Пшено следует прокалить на сильном огне, но так, чтобы оно не изменило своего цвета. Взять треть стакана прокаленного пшена и тщательно его промыть. Затем добавить две трети стакана воды и на медленном огне сварить кашу. Эту порцию следует съесть в течение суток. При желании можно чуть подсолить или подсластить ее.



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