Красивый маникюр в домашних условиях

Естественность в макияже всегда была популярна. Многие уверены, что красивый и интересный дизайн ногтям можно сделать только в специальном косметическом салоне. Однако это не обязательно. Можно попробовать справиться и в домашних условиях, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Вначале следует удалить кутикулы, и при помощи пилочки придать ногтям нужную форму. Затем нужно нанести основной тон и дать лаку высохнуть. После выбираем рисунок для росписи. Для росписи ногтей узоры можно нанести с помощью специальных наклеек. Это значительно уменьшает временные затраты, при этом смотрится рисунок не хуже выполненного вручную. Безусловно, это немного ограничивается полет вашей фантазии, но дает возможность сэкономить деньги и время.

Если у вас есть творческие способности, то можно попробовать сделать роспись самим. Для этого вам понадобиться тонкая кисточка для нанесения тонких линий и обыкновенная щеточка из бутылочки лака для нанесения обычных полос. Можно вместо тонкой кисточки применять швейную иголку.

Ногти при желании можно украшать стразами разных цветов и оттенков. Они дополнят узор и придадут ему оригинальный вид.

Французский маникюр по-прежнему не теряет своей актуальности и популярности. Для его создания вначале наносим базовый или основной цвет. Он может быть даже черным. После высыхания основную часть ногтя закрываем лейкопластырем или липкой лентой, оставив кончик ногтя, который позже покрывается другим цветом. Когда второй цвет хорошо высохнет, снимаем ленту. Лента должна покрывать ноготь плотно, чтобы вторым цветом его не запачкать.

Если у вас короткие ногти, то для них выбирается рисунок более простой, желательно с продольными или диагональными полосками, это сделает визуально ногти длиннее. Можно украсить их одиночными стразами.

Отметим, что независимо от длины, нанесенную роспись или рисунок нужно обязательно закрепить. Для этого используют просто бесцветный лак или закрепитель лака. Ногти получат не только дополнительный блеск, но и будет защищен рисунок. После высыхания закрепителя - маникюр окончен. Даже самые заядлые модницы не догадаются, что маникюр себе вы сделали сами. Добавьте к красивому маникюру очаровательный макияж – и вы неотразимы!

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