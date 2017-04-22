Липа для похудения

О целебных свойствах липы было известно очень давно. Наши предки активно применяли разнообразные отвары и настои из липы в лекарских целях. Очень часто липу используют в качестве потогонного средства при простудах. Помимо этого, цветки липы обладают противовоспалительным, успокаивающим, обезболивающим, бактерицидным, а также мочегонным, желчегонным, отхаркивающим и противосудорожным действиями.

Как оказалось, липа, помимо всего вышеперечисленного, является замечательным средством в борьбе с лишним весом, так как выводит из организма лишнюю жидкость и шлаки, а также способствует нормализации обменных процессов.

Известно, что в большинстве случаев лишний вес является результатом гормонального дисбаланса в организме. Липа помогает женскому организму восстановить нормальный уровень гормонов. Это становится возможным благодаря содержанию большого количества фитогормонов, подобных по своему составу на половые гормоны женщин. Именно поэтому и происходит снижение веса.

С целью снижения веса липа может применяться как в виде отваров и настоев, так и в виде ванн, которые не только избавляют от лишних килограммов, но и помогают устранить целлюлит. Средства для похудения на основе липы имеют достаточно высокую эффективность: без особых усилий за месяц можно сбросить от 5 кг лишнего веса.

Для приготовления отваров используют цветки липы. Самый простой способ приготовления: 30 грамм липовых цветков залить 200 мл кипятка, настоять 40 минут в термосе 40 минут, процедить и употреблять внутрь утром натощак по 50 мл, а также перед ужином и обедом.

Можно сочетать цветки липы для похудения с другими травами (например, с ромашкой, зверобоем, укропом, мятой, бузиной). Нужно взять по 30 грамм цветков липы, бузины и мяты и добавить 90 грамм семян укропа. Из полученной смеси 90 грамм залить 200 мл кипятком, настоять в термосе 30 минут, процедить и пить перед едой утром, днем и вечером по 50 мл. Отметим, что каждый день настой должен быть свежим.

Еще один рецепт приготовления отвара липы для похудения: смешать 50 грамм листьев липы, 450 мл березового сока и 500 мл заранее приготовленного отвара из ревеня. Эту смесь варить на водяной бане 5−7 минут, затем дать настояться еще полчаса. Принимать по 100 мл до еды утром, днем и вечером.

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