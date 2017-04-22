Аппаратные технологии анти эйдж терапии

Безыгольную мезотерапию придумал немецкий ученый Лотар Боде. Ее первыми пациентами стали звезды Голливуда, известные поп-дивы, представители политического бомонда, не гнушавшиеся специально прилетать в Германию для прохождения курса специальных омолаживающих процедур на аппарате BODE OXYjet.

Данная методика была апробированная на знаменитых клиентах, а затем стала распространяться по европейским клиникам косметологии. На рынке СНГ она также завоевала свою нишу в сегменте индустрии красоты, поскольку то, что в Германии осуществляется лишь в медицинских клиниках, у нас запросто делают в салонах красоты, имеющих медицинскую лицензию. Это возможно благодаря тому, что безыгольная или кислородная мезотерапия на дает множества возможных осложнений, как классическая мезотерапия. При кислородной мезотерапии не делается прокол кожи шприцем. Введение специально подготовленных коктейлей из лечебных препаратов в глубинные слои кожи осуществляется под воздействием мощного напора кислорода.

Появление радиочастотного косметологического оборудования для салонов красоты невозможно не заметить. Технология RF дает возможность переносить тепло и энергию в подкожную клетчатку и глубокие слои дермы, защищая от термического воздействия эпидермис. Эффективное воздействие аппарата достигается благодаря ответным реакциям тканей на направленный нагрев.

Лифтинг RF и радиочастотный пилинг осуществляет «сжатие» волокон коллагена. Это вызывает мгновенный видимый эффект подтяжки кожи. Помимо того, после курса процедур мощно стимулируется выработка собственного коллагена в дерме и соединительных тканях. Стабильный эффект после процедуры сохраняется в течение 1,5-2 лет.

Под действием тепла, которое производится радиочастотой на уровне эпидермиса, происходит денатурализация коллагеновых волокон (от 5 до 30% всех волокон), затем происходит сокращение самих волокон. В последующие 4-6 месяцев происходит стимуляция активности фибробластов с синтезом нового эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты. Это улучшает внешний вид кожи, которая ранее потеряла упругость. На лице происходит уменьшение морщин как следствие ярко выраженного омолаживающего эффекта.

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