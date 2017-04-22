Проблемы большой груди

Слишком большая грудь довольно часто доставляет женщинам неприятности. У обладательниц солидного бюста могут возникать существенные болевые ощущения в шейно-грудном отделе по причине нагрузки, которая постоянно на него оказывается. Поэтому, согласно статистическим данным, каждый год несколько десятков тысяч женщин вынуждены обращаться в клиники с целью проведения операций по редуцирующей маммопластике, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Большая грудь вызывает два основных серьезных ограничения: невозможность вести нормальный активный образ жизни и постоянные боли в области шеи, плеч и спины. Стараясь придать груди более четкие контуры, женщины зачастую носят очень тугие бюстгальтеры. Это приводит к натиранию бретельками плеч вплоть до появления глубоких ссадин на коже и значительному усилению болевых ощущений. Иногда большая грудь может стать причиной появления сыпи и других кожных раздражений из-за частого потения в подгрудной области и затруднений проведения гигиенических процедур.

Если женщина просто крупного телосложения, то особых проблем с большой грудью, в большинстве случаев, не возникает. Но если женщина страдает ожирением, то при слишком объемном бюсте она испытывает практически двойную нагрузку. Кроме того, полногрудым дамам намного тяжелее подобрать лиф, который бы аккуратно подтягивал формы. Поэтому пластическая операция нужна тем женщинам, у кого грудь непропорциональна по отношению к фигуре в целом.

Если пациентка решается на операцию редукции груди, это происходит, как правило, в тех случаях, когда женщина уже не имеет сил испытывать постоянную боль. Первостепенным вопросом для нее стоит уменьшение размера, а подтяжка зачастую не является главным требованием. Операция помогает женщине избавиться от тяжелой «ноши», но не гарантирует эффект на всю жизнь. В процессе изменения веса бюст также будет изменять форму и довольно существенно. Если пластическая операция была осуществлена в возрасте до 20 лет, то в будущем, скорее всего, понадобится повторная подтяжка, поскольку в ранний период грудь окончательно еще не была сформирована.

Следует отметить, что редуцирующая маммопластика всегда вызывает потерю функционирования протоков молочной железы, и лактация становится невозможной. Данная особенность относится только к операции по уменьшению груди, и никак не связана с увеличивающей маммопластикой, при которой всегда сохраняется функциональность молочных желез. Поэтому такую операцию нужно делать тогда, когда ребенок подрос, а больше детей вы не планируете.

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