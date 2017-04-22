Мужские сердца быстрее женских теряют силу

Женщины живут дольше мужчин — в то время как у 70−летних мужчин сердце 70−летних, у их сверстниц оно гораздо «моложе», пишет итальянский журнал Panorama. В промышленно развитых странах средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин различается на 5−6 лет. В бедных странах разница, возможно, менее заметна по причине большего уровня детской смертности. (Перевод на сайте Inopressa.ru).



Группа ученых из John Moores University в Ливерпуле, желая разобраться в проблеме, провела исследование с участием 250 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Все участники эксперимента были здоровыми, но не спортивными. Главным открытием ученых стало то, что сердечная мышца мужчин в возрасте от 18 до 70 лет теряет до 20−25% своей силы, в то время как у женщин она не претерпевает изменений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Сердечная функция у добровольцев изучалась как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке на тренажере «беговая дорожка». Ученые измеряли объем притока крови и давление. Участники эксперимента прошли эхографию и ультразвуковые исследования с целью определения размеров сердечных камер, толщины мышечных стенок сердца и эффективности его функционирования по наполнению и оттоку крови.

Выяснилось, что в возрасте от 20 до 70 лет мужчины теряют треть сокращающихся мускульных клеток, присутствующих в стенках сердца. За этот же временной промежуток женщины не теряют ничего. Существует тесная связь между числом этих клеток и работой сердца. Загадка заключается в том, почему мужчины утрачивают эти клетки, а женщины – нет. Как пишет издание, более ранняя гипотеза увязывалась с тем, что женские гормоны, эстрогены, могут оказывать защитный эффект в отношении сердца. Но доктор Дэвид Голдспинк, профессор, занимающийся проблемами клеточной и молекулярной деятельности во время занятий спортом, исключил такую возможность, утверждая, что у женщин не наблюдается явного ослабления функций сердца в период менопаузы, когда резко сокращается уровень эстрогенов.

Вместе с тем известно, что эстрогены оказывают положительное воздействие на состояние кровеносных сосудов. Из результатов проведенного эксперимента следует, что приток крови к тканям и эпидермису с возрастом сокращается у обоих полов. Структура кровеносных сосудов изменяется вначале у мужчин, но после менопаузы женщины очень быстро догоняют по этим показателям своих сверстников. Однако итальянское издание сообщает не только плохие новости. Другая группа ученых выяснила, что сердце великих спортсменов-мужчин настолько же сильное, как и у 20−летних юношей, не занимающихся спортом. «Занятия спортом всегда благотворно сказывались на здоровье вне зависимости от возраста», — комментирует Голдспинк.



medicus.ru