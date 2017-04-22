При так называемом французском поцелуе («проникающий» поцелуй с использованием языка) от человека к человеку предается более 40 тыс. паразитов и 250 типов бактерий.
Ученые говорят, что целующиеся
Исследование, которое проводили ученые из Швеции, призвано просветить население в вопросах гигиены ротовой полости.
Шведские фармацевты, принимающие участие в кампании по оральной гигиене, призывают людей правильно питаться, чистить зубы и использовать зубные нити перед тем, как целоваться.
В День Св. Валентина — 14 февраля, в Швеции планируется провести конкурс на самый долгий поцелуй. «Поцелуйный марафон» будет в прямом эфире транслироваться на сайте Шведской фармацевтической ассоциации.
По словам исследователей, они хотят продемонстрировать людям, что такое «ответственный поцелуй», который кроме морального и физического удовольствия может оказаться полезным: по оценкам ученых, при поцелуе человек может сжигать до 7436 калорий.
Последний рекорд до длительности французского поцелуя принадлежит американцам Луизе Альмедовар и Ричу Лэнгли