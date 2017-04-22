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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Французский поцелуй самый «грязный»
    Опубликовано: 2017-04-22 15:04:15

    При так называемом французском поцелуе («проникающий» поцелуй с использованием языка) от человека к человеку предается более 40 тыс. паразитов и 250 типов бактерий.


    Ученые говорят, что целующиеся по-французски «передают» друг другу 0,7 г протеина, 0,45 г жиров и 0,19 г других органических веществ.


    Исследование, которое проводили ученые из Швеции, призвано просветить население в вопросах гигиены ротовой полости.
    Шведские фармацевты, принимающие участие в кампании по оральной гигиене, призывают людей правильно питаться, чистить зубы и использовать зубные нити перед тем, как целоваться.
    В День Св. Валентина — 14 февраля, в Швеции планируется провести конкурс на самый долгий поцелуй. «Поцелуйный марафон» будет в прямом эфире транслироваться на сайте Шведской фармацевтической ассоциации.
    По словам исследователей, они хотят продемонстрировать людям, что такое «ответственный поцелуй», который кроме морального и физического удовольствия может оказаться полезным: по оценкам ученых, при поцелуе человек может сжигать до 7436 калорий.
    Последний рекорд до длительности французского поцелуя принадлежит американцам Луизе Альмедовар и Ричу Лэнгли из Нью-Джерси — они беспрерывно целовались 30 часов 59 минут и 27 секунд.

    medicus.ru

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