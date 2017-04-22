США: хороший работник должен спать на рабочем месте

Многим россиянам хорошо знаком эпизод из фильма «Семнадцать мгновений весны», когда легендарный Штирлиц засыпал в машине «на пятнадцать минут». Однако никому не приходит в голову, что засыпая, разведчик Максим Максимович Исаев демонстрировал соотечественникам умение, которое должно быть присуще каждому хорошему работнику, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Согласно данным, полученным американскими учеными и проверенным в некоторых местных компаниях, хорошо работающий сотрудник должен уметь расслабляться в течение рабочего дня. А лучше всего, если он поспит минут 15−20. Какая может быть польза от человека, который пришел на работу не выспавшись, выпил несколько чашек кофе и сидит на рабочем месте, выпучив глаза и борясь с сердцебиением? Будет гораздо лучше, если он поспит в специально отведенном для этого месте и примется за дело с удвоенной энергией.



Однако в течение дня следует избегать крепкого и глубокого сна, после которого человек еще некоторое время чувствует себя «разбитым», утверждают ученые. Гораздо лучше слегка вздремнуть либо прямо на рабочем месте, либо в специально отведенном для этого помещении, если таковое имеется в офисе.

В частности, как показали опросы, проведенные вашингтонским Фондом по проблемам сна, сотрудники, которые на некоторое время засыпают на рабочем месте, как правило, работают более продуктивно, чем те, кто предпочитает бодрствовать. По данным ученых, более всего сон необходим руководителям, менеджерам и брокерам, чья работа связана с постоянным стрессом.

Понятно, что далеко не все компании позаботились о том, чтобы их работникам было, где поспать. Поэтому в крупнейшем городе США — Нью-Йорке открылась фирма, которая за небольшую плату предоставляет своим клиентам возможность мирно подремать в течение 20 минут.

Пришедшего усаживают в специальное массажное кресло, установленное в затемненном помещении, где он и засыпает под расслабляющую музыку. По истечении времени человек пробуждается от другой музыки и легкого массажа. Стоит это удовольствие не так много — $13. По словам сотрудников фирмы, отбоя от клиентов у них нет. Причем «контингент отдыхающих» весьма разнообразный — от менеджеров крупных компаний до школьных учителей.

Вместе с тем, как утверждают специалисты Фонда по проблемам сна, все больше компаний понимают значение отдыха, грамотно встроенного в рабочий процесс. Именно поэтому в некоторых фирмах уже начали появляться специально отведенные для этих целей помещения. Там человек может побыть один, расслабиться и даже вздремнуть, но с одним условием — не занимать комнату больше 20 минут.

Однако, при отсутствии такой комнаты, вполне можно «отключиться» и на собственном рабочем месте, утверждают ученые. И не нужно косо смотреть на коллегу, периодически засыпающего на работе. Может быть, даже стоит задуматься над тем, как последовать его примеру.



medicus.ru