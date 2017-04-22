Разработан новый вариант противоэпилептической диеты

Кетогенная диета может быть эффективна при лечении эпилепсии, даже в том случае, если в её начале не предусматривается ограничение приема пищи и жидкости.



Доктор Heung Dong Kim из медицинского колледжа Университета Сеула установил, что голод и жажда вплоть до появления кетоновых тел в моче не являются обязательным компонентом противоэпилептической кетогенной диеты. Кетогенная диета – то есть диета богатая жиром и практически лишенная белков и углеводов, часто используется при лечении эпилепсии которая не уступает лекарственной терапии противосудорожными препаратами.

В педиатрической практике режим голода и жажды влечет за собой множество опасностей таких как обезвоживание и другие расстройства жизненно важных функций.

Голод и жажда очень мучительны для ребенка и доставляют моральные страдания родителей, что ограничивает возможности диетотерапии эпилепсии в детском возрасте. Ученые планируют проведение дальнейших рандомизированных и контролируемых исследований эффективности новой разновидности кетогенной диеты по сравнению с её классическим вариантом.



medicus.ru