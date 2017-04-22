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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Внутриглазные линзы: альтернатива лазерной хирургии при близорукости
    Опубликовано: 2017-04-22 11:24:29

    Изготовленная Ophtec USA Inc, Boca Raton, Fla., внутриглазная линза (IOL), предназначена для коррекции близорукости и представляет собой альтернативу лазерной хирургии. Использование IOL на протяжении 3 лет, показало, что у  92% людей зрение восстановилось на половину, и у 44% исследуемых – полностью.

    Единственным недостатком линзы, является травматизация клеток в роговых оболочках.

    Соответственно, IOL должна использоваться только пациентами, клетки роговицы которых достаточно плотны, чтобы противостоять их потере через определённое время использования линзы.

    medicus.ru

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