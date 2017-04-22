Внутриглазные линзы: альтернатива лазерной хирургии при близорукости

Изготовленная Ophtec USA Inc, Boca Raton, Fla., внутриглазная линза (IOL), предназначена для коррекции близорукости и представляет собой альтернативу лазерной хирургии. Использование IOL на протяжении 3 лет, показало, что у 92% людей зрение восстановилось на половину, и у 44% исследуемых – полностью.

Единственным недостатком линзы, является травматизация клеток в роговых оболочках.

Соответственно, IOL должна использоваться только пациентами, клетки роговицы которых достаточно плотны, чтобы противостоять их потере через определённое время использования линзы.

medicus.ru