Зрительные зоны головного мозга у слепых участвуют в определении источника звука

Результаты исследования, опубликованного в журнале Public Library of Science Biology впервые обнаруживают связь между повышенным слухом у слепых и увеличением активности зрительной коры мозга у них.

Канадские ученые из Университета Монреаля (University of Montreal) показали, что у слепых людей зрительные зоны головного мозга участвуют в определении источника звука, пишет Nature. В исследовании приняли участие 19 испытуемых, из которых 12 были слепыми от рождения или потеряли зрение в раннем детстве. Их рассадили перед рядом из 16 колонок, воспроизводивших звуки длительностью в доли секунды.

Исследователи включали одну случайно выбранную колонку, а испытуемым предлагалось определить на слуху, откуда именно идет звук. Пятеро испытуемых сумели определить источник звука с точностью до 15 градусов, даже когда одно ухо у них было заткнуто. Выполнить такое задание оказалось не под силу ни одному из зрячих! С помощью позитронной томографии ученые выявили, что у 5 испытуемых, справившихся с заданием, его выполнение сопровождалось повышенной активностью зрительной зоны головного мозга. У остальных слепых и зрячих участников эксперимента такой активности обнаружено не было. По словам одного из авторов исследования, нейрофизиолога Франко Лепора (Franco Lepore), данное исследование как нельзя лучше иллюстрирует пластичность головного мозга. По мнению ученого, мозг слепых от рождения или ослепших в раннем детстве людей претерпевает некоторую реорганизацию, позволяющую им использовать звуки в качестве ориентиров в окружающей среде и приспособиться к жизни без зрения.



medicus.ru