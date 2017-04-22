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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ген, влияющий на возникновение ожирения, способствует развитию слабоумия
    Опубликовано: 2017-04-22 17:04:46

    Американские ученые обнаружили, что ген, связанный с ожирением, который есть у более трети американцев, также приводит к снижению объема мозга, увеличивая риск возникновения болезни Альцгеймера.

    В ходе исследования учеными было проведено сканирование головного мозга более 200 человек. Было установлено, что у людей с определенным вариантом гена ожирения наблюдается дефицит тканей мозга, что делает их более предрасположенными к возникновению слабоумия.

    Профессор Paul Thompson из Калифорнийского университета пояснил, что этот ген очень распространен, и он не только добавляет сантиметры на вашей талии, но и способствует тому, чтобы мозг выглядел на 16 лет старше.

    medicinform.net

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