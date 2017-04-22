Грудное молоко убивает раковые клетки

Вещество, содержащееся в грудном молоке, способно убивать раковые клетки, считают шведские исследователи из Университета Лунд и Университета Гетеборга.

Данный эффект грудного молока обусловлен содержащимся в нем веществом, известным как HAMLET (расшифровывается как "Смертельный для раковых клеток человеческий альфа-лактальбумин"). Вещество было обнаружено в грудном молоке несколько лет назад, но только сейчас его удалось протестировать на людях.

В ходе исследования у пациентов с раком мочевого пузыря, которых лечили данным веществом, уменьшилось количество выводимых из организма вместе с мочой раковых клеток после каждого сеанса лечения. Такие результаты дают надежду на создание нового препарата для лечения раковых заболеваний.

Лабораторные эксперименты показали, что HAMLET способен убивать 40 разновидностей рака. Сейчас ученые собираются тестировать вещество на раковых клетках рака кожи, раковых образованиях на слизистых оболочках и опухоли мозга. Что важно, HAMLET убивает только раковые клетки, не оказывая воздействия на здоровые, подчеркнули эксперты.

medicinform.net