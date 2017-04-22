Кальций и витамины в таблетках защищают от возникновения рака груди

Витамины и кальций в таблетках имеют защитный эффект от возникновения рака молочной железы, считают исследователи из Пуэрто-Рико, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В эксперименте приняли участие 750 женщин. Часть участниц исследования была здоровой, у остальных был рак груди. Специалисты давали всем испытуемым обычные дозы витаминов и кальция в таблетках, чтобы не нарушить метаболический процесс в организме. В ходе исследований удалось выяснить, что кальций и витамины участвуют в сложных процессах репарации генетических структур в организме женщины, в этом задействованы также не менее 200 различных белков.

Оказалось, что дополнительный прием витаминов и препаратов кальция в виде готовых лекарственных средств уменьшал риск появления злокачественных опухолей груди на 40%.

Ученые предупреждают, что такая профилактика не имеет немедленного действия. Проведенный анализ статистических данных демонстрирует данный эффект в течение длительного времени.

medicinform.net