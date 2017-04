Витилиго снижает риск возникновения рака кожи

У людей с заболеванием витилиго, возможно, есть естественная защита от возникновения рака кожи, сообщает ВВС.

Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Причины возникновения витилиго неизвестны, предполагают, что имеют значение аутоиммунные нарушения. Заболевание встречается у каждого 200-го человека.

Ученые из Лондонского университета провели исследование, в котором приняли участие 4300 человек с генной мутацией, которая приводит к возникновению витилиго. Оказалось, что при данной патологии понижен риск возникновения рака кожи.

Специалисты отмечают, что хотя это утешительные данные для людей, страдающих витилиго, все же им не стоит забывать о мерах предосторожности, а именно следить за временем пребывания на солнце. Пониженный уровень риска возникновения рака кожи не означает его полного отсутствия, подчеркнули исследователи.

Научно-исследовательская работа была опубликована в the New England Journal of Medicine.

medicinform.net