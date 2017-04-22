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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витилиго снижает риск возникновения рака кожи
    Опубликовано: 2017-04-22 14:24:15

    У людей с заболеванием витилиго, возможно, есть естественная защита от возникновения рака кожи, сообщает ВВС.

    Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Причины возникновения витилиго неизвестны, предполагают, что имеют значение аутоиммунные нарушения. Заболевание встречается у каждого 200-го человека.

    Ученые из Лондонского университета провели исследование, в котором приняли участие 4300 человек с генной мутацией, которая приводит к возникновению витилиго. Оказалось, что при данной патологии понижен риск возникновения рака кожи.

    Специалисты отмечают, что хотя это утешительные данные для людей, страдающих витилиго, все же им не стоит забывать о мерах предосторожности, а именно следить за временем пребывания на солнце. Пониженный уровень риска возникновения рака кожи не означает его полного отсутствия, подчеркнули исследователи.

    Научно-исследовательская работа была опубликована в the New England Journal of Medicine.

    medicinform.net

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