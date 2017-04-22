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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые разработали новый эффективный метод лечения раковых образований
    Опубликовано: 2017-04-22 14:04:42

    Британские ученые утверждают, что смогли добиться успешных результатов в использовании генной терапии для лечения раковых опухолей, сообщает ВВС.

    Исследователи из университета в Глазго разработали технику доставки генов к труднодоступным опухолям, не повреждая при этом здоровые ткани. Во время лабораторных тестов такая терапия приводила в 90% случаев к разрушению раковых опухолей и полному их исчезновению.

    Ученые планируют исследовать эффективность такого лечения при различных формах раковых заболеваний. В настоящее время большинство видов генной терапии приводит к повреждению здоровых тканей. Специалисты использовали в новом виде терапии протеин трансферрин, который транспортирует железо в крови. Этот протеин часто находится в большом количестве в раковых образованиях, поэтому был выбран специалистами.

    В ходе первоначальных тестов терапия привела к длительному регрессу опухолей в течение месяца без явных признаков интоксикации, сообщили эксперты. По их мнению, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы изучить более детально эффективность и возможные побочные эффекты такого лечения. Ученые утверждают, что это прорыв в мире медицины и надеются в скором времени получить новый эффективный метод лечения, который смогут использовать в клинической практике.

    medicinform.net

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