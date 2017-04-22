Ученые разработали новый эффективный метод лечения раковых образований

Британские ученые утверждают, что смогли добиться успешных результатов в использовании генной терапии для лечения раковых опухолей, сообщает ВВС.

Исследователи из университета в Глазго разработали технику доставки генов к труднодоступным опухолям, не повреждая при этом здоровые ткани. Во время лабораторных тестов такая терапия приводила в 90% случаев к разрушению раковых опухолей и полному их исчезновению.

Ученые планируют исследовать эффективность такого лечения при различных формах раковых заболеваний. В настоящее время большинство видов генной терапии приводит к повреждению здоровых тканей. Специалисты использовали в новом виде терапии протеин трансферрин, который транспортирует железо в крови. Этот протеин часто находится в большом количестве в раковых образованиях, поэтому был выбран специалистами.

В ходе первоначальных тестов терапия привела к длительному регрессу опухолей в течение месяца без явных признаков интоксикации, сообщили эксперты. По их мнению, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы изучить более детально эффективность и возможные побочные эффекты такого лечения. Ученые утверждают, что это прорыв в мире медицины и надеются в скором времени получить новый эффективный метод лечения, который смогут использовать в клинической практике.

medicinform.net