Отключив один ген, можно предотвратить тяжелые последствия травм спинного мозга

Отключение одного гена при травмах спинного мозга может привести к предотвращению цепочки повреждений, которые способствуют возникновению паралича, полагают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Проблема состоит в том, что при травмах капилляры разрываются и выделяют вещества, которые предназначены для заживления раны, однако часто эти же вещества усугубляют состояние травмы.

Специалисты обнаружили, что процесс запускается с помощью гена ABCC8. При отключении этого гена у мышей и крыс после травмы спинного мозга оказалось, что негативных последствий повреждения спинного мозга было значительно меньше, что уберегло большую часть животных от паралича.

Ученые полагают, что подобную технологию отключения гена можно использовать при травмах головы и инсультах. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

medicinform.net