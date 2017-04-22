Изучение воздействия мобильных телефонов на здоровье

В Лондоне начинается самое крупное исследование по изучению безопасности использования мобильных телефонов, сообщает ВВС.

В проекте примут участие 250 тыс. пользователей мобильных телефонов из пяти разных стран Европы, включая Великобританию. Ученые планируют, что длительность исследования составит 20-30 лет, чтобы точно ответить на вопросы безопасности использования данного средства связи, которое есть почти у каждого европейского жителя.

Результаты исследований, проводимых до этого времени, не показали вредного воздействия, однако они не могли отразить реальную картину, так как были очень непродолжительными, считают специалисты. Новое исследование первые пять лет будет финансироваться британской программой изучения воздействия на здоровье мобильных коммуникаций (the Mobile Telecommunications and Health Research programme).

medicinform.net