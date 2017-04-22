  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Изучение воздействия мобильных телефонов на здоровье
    Опубликовано: 2017-04-22 12:04:45

    В Лондоне начинается самое крупное исследование по изучению безопасности использования мобильных телефонов, сообщает ВВС.

    В проекте примут участие 250 тыс. пользователей мобильных телефонов из пяти разных стран Европы, включая Великобританию. Ученые планируют, что длительность исследования составит 20-30 лет, чтобы точно ответить на вопросы безопасности использования данного средства связи, которое есть почти у каждого европейского жителя.

    Результаты исследований, проводимых до этого времени, не показали вредного воздействия, однако они не могли отразить реальную картину, так как были очень непродолжительными, считают специалисты. Новое исследование первые пять лет будет финансироваться британской программой изучения воздействия на здоровье мобильных коммуникаций (the Mobile Telecommunications and Health Research programme).

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.