  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Признаки отторжения пересаженного сердца можно будет определять по анализу крови
    Опубликовано: 2017-04-22 10:04:43

    Генетический анализ крови показал такие же результаты, как и хирургическая процедура проверки признаков отторжения после пересадки сердца, сообщили американские исследователи.

    Специалисты утверждают, что простой анализ крови, расшифровка которого проведена по методу, названному AlloMap, разработанному компанией молекулярной диагностики XDx Inc, позволит предотвратить частые биопсии сердца после пересадки, которые часто проводят пациентам после трансплантации, что, в свою очередь, может привести к повреждению сердечных клапанов у некоторых их них.

    Пациенты, перенесшие пересадку сердца, должны регулярно проверяться на признаки отторжения органа. По этой причине проверка в виде анализа крови очень облегчит задачу и последствия для пациентов. Специалисты надеются, что удастся в скором времени внедрить этот вид диагностики в клиническую практику. Исследование было опубликовано в the New England Journal of Medicine.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.