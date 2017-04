Признаки отторжения пересаженного сердца можно будет определять по анализу крови Опубликовано: Генетический анализ крови показал такие же результаты, как и хирургическая процедура проверки признаков отторжения после пересадки сердца, сообщили американские исследователи. Специалисты утверждают, что простой анализ крови, расшифровка которого проведена по методу, названному AlloMap, разработанному компанией молекулярной диагностики XDx Inc, позволит предотвратить частые биопсии сердца после пересадки, которые часто проводят пациентам после трансплантации, что, в свою очередь, может привести к повреждению сердечных клапанов у некоторых их них. Пациенты, перенесшие пересадку сердца, должны регулярно проверяться на признаки отторжения органа. По этой причине проверка в виде анализа крови очень облегчит задачу и последствия для пациентов. Специалисты надеются, что удастся в скором времени внедрить этот вид диагностики в клиническую практику. Исследование было опубликовано в the New England Journal of Medicine. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.