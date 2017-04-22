Злоупотребление алкоголем значительно повышает риск возникновения рака

Ранее ученые доказали связь между чрезмерным потреблением алкоголя и возникновением рака разного типа. В новом исследовании итальянские специалисты установили механизм, который запускается при употреблении больших количеств алкоголя, регулярно поступающих в организм, – речь идет об укорочении теломер, крайних участков хромосом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Теломеры при каждом делении клетки укорачиваются, что, в конечном итоге, приводит к ее гибели. А злоупотребление алкоголем приводит к преждевременному укорачиванию теломер, клетки стареют быстрее, а старая клетка гораздо легче превращается в раковую, пояснили ученые.

Регулярное потребление спиртных напитков в больших количествах приводит к окислительному стрессу, в результате которого клетки повреждаются из-за избыточных процессов окисления в организме. Ученые исследовали сывороточную ДНК у 59 лиц, употребляющих алкоголь ежедневно, и у 197 человек, пьющих время от времени. Оказалось, что у алкоголиков длина теломер была почти вдвое меньше, чем у непьющих и малопьющих испытуемых.

По мнению экспертов, люди, регулярно злоупотребляющие спиртными напитками, в значительной степени подвергают себя возникновению раковых заболеваний на клеточном уровне, а также у них повышается риск развития других тяжелых болезней.

medicinform.net