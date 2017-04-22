  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Злоупотребление алкоголем значительно повышает риск возникновения рака
    Опубликовано: 2017-04-22 09:44:29

    Ранее ученые доказали связь между чрезмерным потреблением алкоголя и возникновением рака разного типа. В новом исследовании итальянские специалисты установили механизм, который запускается при употреблении больших количеств алкоголя, регулярно поступающих в организм, – речь идет об укорочении теломер, крайних участков хромосом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Теломеры при каждом делении клетки укорачиваются, что, в конечном итоге, приводит к ее гибели. А злоупотребление алкоголем приводит к преждевременному укорачиванию теломер, клетки стареют быстрее, а старая клетка гораздо легче превращается в раковую, пояснили ученые.

    Регулярное потребление спиртных напитков в больших количествах приводит к окислительному стрессу, в результате которого клетки повреждаются из-за избыточных процессов окисления в организме. Ученые исследовали сывороточную ДНК у 59 лиц, употребляющих алкоголь ежедневно, и у 197 человек, пьющих время от времени. Оказалось, что у алкоголиков длина теломер была почти вдвое меньше, чем у непьющих и малопьющих испытуемых.

    По мнению экспертов, люди, регулярно злоупотребляющие спиртными напитками, в значительной степени подвергают себя возникновению раковых заболеваний на клеточном уровне, а также у них повышается риск развития других тяжелых болезней.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.