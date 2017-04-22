Танцы уберегут пожилых людей от травм

Увлечение танцами в преклонном возрасте является не только увлечением, но и терапией, считают американские исследователи из Университета штата Миссури.

Ученые в течение двух месяцев провели 18 онлайн-уроков танцев по специально разработанной для пожилых людей программе. Она сочетала в себе танцы и отдельные хореографические элементы. Оказалось, что занятия танцами могут улучшить чувство равновесия и скорость ходьбы у пожилых людей. А это, в свою очередь, уменьшит риск падения и защитит от тяжелых травм, лечение которых в зрелом возрасте очень сложное, считают эксперты.

Многие участники эксперимента изъявили желание продолжить занятие танцами в будущем, так как получали удовольствие от процесса. Однако далеко не все пожилые люди охотно выходят на танцпол. Мужчины старшего возраста более уверены в себе и танцуют с удовольствием, а вот женщины, наоборот, сильно комплексуют. Так что любителям подвигаться под музыку иногда не хватает партнерш, пояснили специалисты.

Ученые пришли к выводу, что занятия танцами позволяют увеличить двигательную активность, а также хорошо влияют на общее состояние здоровья людей старшего возраста и служат хорошей профилактикой серьезных травм.

medicinform.net