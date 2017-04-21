Информационный медицинский портал «МиниДоктор» - Ваш верный помощник

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Каталог препаратов на портале Мини Доктор

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Мы предлагаем ознакомиться с некоторыми препаратами, которые используются для лечения заболеваний различной симптоматики :

Имодиум в капсулах – эффективный препарат, который назначают при расстройствах в работе кишечного тракта. Основной компонент препарата лоперамид мягко действует на перистальтику желудка, останавливая диарею и нормализуя работу ЖКТ. В описании к препарату обратите внимание на способ применения и дозы в различном возрасте.

Абилифай в таблетках – успокаивающее средство (нейролептик). Продается строго по рецепту. Специальное лекарственное средство основано на арипипразоле, который воздействует на работу серотониновых рецепторов. Перед применением столь сильнодействующего препарата следует внимательно изучить инструкцию.

Ранопрост в капсулах – специальное средство, которое помогает восстановить работу мочеполовой системы при доброкачественном заболевании простаты. Основное вещество препарата – тамсулозин. В инструкции к препарату простым языком описывается фармакологические свойства.

Омнискан – раствор для инфузий, который необходим для качественного томографного обследования. Раствор используют для улучшенного просмотра состояния головного мозга и позвоночника. Препарат следует с осторожность принимать людям с почечной недостаточностью. Поэтому перед использованием ознакомьтесь с описание к применению на нашем портале.

Цефагил в таблетках – гомеопатический препарат, который направлен на повышение либидо у мужчин и женщин. Специальное лекарственное средство основано на веществе Turnera diffusa, который усиливает приток крови к половым органам.

Аминокапроновая кислота в порошке – эффективное средство для остановки кровотечения при язве желудка и кишечника, геморрое и других заболеваниях. В инструкции к применению внимательно ознакомьтесь с дозировкой и частотой использования аминокапроновой кислоты для взрослых и детей.

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