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Демонтаж стен от профессионалов

Для многих демонтаж ассоциируется со словами «ломать, не строить…». На самом деле все не так просто, как предполагает известная фраза, в чем наверняка уже смогли убедиться те, кто занимался реконструкцией помещений. Компания Резка предостерегает далеких от строительства «любителей» о негативных последствиях необдуманной разрушительной силы и предлагает услуги профессионалов.

Разные типы стен. Что вы об этом знаете?

Опорная постройка

Вертикальные сооружения различаются как по своему предназначению, так и по составу. Так, несущая стена выполняет роль Атланта, поддерживая и сохраняя всю конструкцию дома. Поэтому любые непрофессиональные вмешательства в такие строения чреваты серьезными последствиями.

В многоэтажных домах это, в основном, железобетонные изделия-панели, рассчитанные на определенные нагрузки, стандартные по своему составу и изготавливаемые на специализированных заводах. Но современные строительные материалы уже достаточно разнообразны, а соответственно и несущие стены могут быть в другом исполнении. Исходя из этого, в первую очередь, вытекает и последовательность действий при демонтажных работах, начиная от согласования проекта, изготовления и устройства временных опорных конструкций и так далее.

Кроме того, несущей стеной может быть не только фасадная часть дома с увеличенной толщиной. Таковой она является, если:

• поддерживает стыки плит межэтажного перекрытия;

• служит опорой всевозможным арочным балкам и тому подобным конструкциям;

• подпирает различные усиливающие ригели сверху.



Внутренняя перегородка

Менее ответственными и простыми являются межкомнатные стены-перегородки, которые могут быть как элементом планировки помещения, так и выполнять декоративную функцию. Материал изготовления также самый разнообразный:

• железобетонная стена толщиной около 100 мм;

• кирпичная;

• гипсокартонная;

• монолитная из различного наполнителя;

• панель из стеклоблоков.

Опять же, пенобетон, газобетон, дерево и так далее. Вариантов масса, соответственно методы демонтажа и применяемый инструмент могут быть разными.

Разбирать такие стены можно и самостоятельно, если иметь хотя бы элементарные понятия о последовательности действий. Как минимум перед началом работ нужно обесточить демонтируемый участок, обезопасить от потенциального повреждения в этом районе напольное покрытие. А также необходимо будет изолировать помещение от предстоящей пыли во время проведения работ.

Ну и, само собой разумеется, понадобится инструмент:

• молоток и кувалда;

• монтировка и лом;

• перфоратор;

• возможно дрель на начальном этапе;

• болгарка.

Сколько стоит работа специалистов?

Цена демонтажа стен зависит от многих факторов, в разнообразии которых можно было убедиться выше. А для определения точной стоимости и составления сметы необходим выезд мастера на место предстоящей работы. В процессе предварительных индивидуальных согласований и обсуждений возникает обычно масса всевозможных нюансов. Поэтому дистанционно оценить предстоящие расходы заказчика просто невозможно.

Наверное, многие неоднократно убеждались, что непрофессиональная деятельность, как правило, заканчивается различными ошибками, отдельные из которых могут обойтись гораздо дороже стоимости услуг мастеров. А потому, если вы не уверены в своих силах, оснащении или компетенции, прежде чем приниматься за подобную работу, подумайте об оптимальных решениях задачи.