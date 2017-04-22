Разнообразие ароматов парфюмерии

В настоящее время в магазинах парфюмерии на прилавках представлена достаточно широкая гамма самой разнообразной продукции. Сюда входят парфюмированная и туалетная вода, одеколоны и духи. Каждая парфюмерная единица насыщена различными естественными цветочными веществами, имеет неповторимый запах и индивидуальную упаковку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Концентрированные и богатые по запаху духи представлены в эффектных флаконах. Они комплектуются притертой крышкой, чтобы защитить неповторимый и нежный запах, и он не ослабевал со временем. Туалетная вода имеет немного меньшую концентрацию, чем духи, ее аромат не так силен, поэтому и стоимость ее ниже. Туалетная вода выпускается во флаконах со спреем, с помощью которого легко регулировать расход.

Для мужской части населения выпускаются туалетная вода, одеколон и средства личной гигиены с парфюмерной отдушкой (лосьон для бритья, после бритья). Их отличает своеобразный запах, к примеру, свежего лайма и зелени, средиземноморья и острого базилика. Дезодоранты выпускается во флаконах, которые имеют спрей. Их запах может быть разноплановым: освежающим, прохладным, возбуждающим и др.

Чтобы оценить сущность аромата, которым наделены духи, одеколон, лосьон или дезодорант, необходимо использовать пробники, которые представляют собой небольшой флакончик (объем 3-6 мл), внутри которого благоухает аромат.

Любое парфюмерное средство имеет определенный срок годности. Закрытый флакон можно хранить практически три года. За это время сохраняется собственный аромат без определенных изменений. Что касается распакованных парфюмерных средств, то тут есть определенные правила хранения. Чтобы ароматная продукция не потеряла свою силу, не храните ее на открытых полках, куда попадает солнечный свет, в ванной комнате или в холодильнике. Солнечные лучи, перепад температур, влага активно разрушают структуру парфюмерных средств, и изысканность аромата с легкостью может превратиться в неприятный запах.

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