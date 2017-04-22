Тренажеры для дома

В настоящее время достаточно много людей обращают свое внимание на домашние тренажеры. В современном многообразии представленных на рынке моделей неискушенному покупателю довольно легко потеряться. Самые часто задаваемые вопросы: какой именно тренажер выбрать, чтобы он соответствовал всем требованиям, правильны ли критерии, по которым выбираются домашние тренажеры? На каком тренажере можно будет заниматься с удовольствием, и без лишних затрат?

Вначале следует определиться с целями. Какую цель вы хотите достичь, когда будете заниматься на тренажере? Подтянуть мышцы, похудеть, поправить здоровье, выглядеть привлекательнее и моложе, избавиться от целлюлита? В таком случае вам подойдет один из кардиотренажеров. Такой аппарат путем нагрузок низкой интенсивности помогает вашему организму терять лишние калории, обогащать кровь кислородом и развивать легкие.

Сейчас представлено великое множество кардиотренажеров, наиболее популярным видом домашних кардиотренажеров являются беговые дорожки. По цене они различаются в зависимости от вида (электрические или механические), по мощности, покрытию, системы амортизации. Современные беговые дорожки дают возможность изменять интенсивность тренировок при помощи регулировки уклона или скорости.

С целью домашнего использования лучше приобретать механические беговые дорожки. В отличие от электрических, в них беговое полотно перемещается при помощи усилия ваших собственных ног. Это позволяет экономить электроэнергию и дает дополнительную нагрузку на весь организм в целом. Изменяя угол наклона беговой дорожки, можно изменить нагрузки, подключая в процесс работы новые группы мышц. Тренировка будет полезнее и комфортнее, если полотно беговой дорожки будет длиннее и шире.

Беговые дорожки функциональны, достаточно просты в обращении, занятия на них очень полезны для организма, так как сжигают калории и помогают снижать вес, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Если же говорить о пользе занятий на беговой дорожке для дыхательного аппарата, то здесь им просто нет равных. Именно в процессе активного бега или ходьбы увеличивается циркуляция легких, все ткани и органы эффективно снабжаются кислородом. Однако, людям, которые имеют склонность к варикозному расширению вен или заболеваниям суставов, беговые дорожки могут быть противопоказаны. Т.е. тем, кто страдает варикозным расширением вен и тромбофлебитом лучше не делать упражнений, связанных с прямыми ударами ног о пол.

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