Правда о вреде ультрафиолета

Здоровье кожи и защита ее от ультрафиолетовых лучей является весьма распространенной темой среди прекрасной половины человечества. Все мы наслышаны о вреде солнечных лучей. Что из услышанного нами правда, а что – нет? Итак, ниже рассмотрены наиболее распространенные заблуждения, касающиеся удовольствия погреться под лучами солнца.

Заблуждение № 1. Для человека, стоящего в тени, солнце безвредно.

Это не соответствует действительности. Значительная часть солнечного света, а с ним и вредного излучения отражается, например, от воды или песка. Шляпа, зонтик или дерево являются плохой защитой, поскольку они удерживают только небольшую часть ультрафиолетовых лучей. Поэтому отказываться от защитных средств не желательно, даже если вы находитесь в тени.

Заблуждение № 2. Посещение солярия защищает кожу от обгорания летом.

Это очередная выдумка. Солярий всего лишь дает вам красивый загар и не более того. Вы просто будете выглядеть на пляже намного лучше других, однако это не гарантирует никакой защиты. Кстати, дерматологи предупреждают, что посещение солярия может негативно отразиться на здоровье вашей кожи. К летнему загару лучше подготавливать кожу при помощи популярных сейчас лосьонов для тела, дающих эффект загара. Благодаря содержанию витаминов и специальных веществ, они поддерживают кожу в хорошем состоянии,

Заблуждение № 3. Защитный крем нужно хорошо втирать.

Лосьон или крем на кожу нужно наносить тонким слоем, мягко, но втирать его ни в коем случае не нужно. Как установили британские ученые, после сильного втирания защитный крем теряет практически все свои свойства. Вы пребываете в полной уверенности, что ваша кожа надежно защищена, а на деле все абсолютно по-другому. Исследователи считают, что при интенсивном втирании большая часть крема собирается в потовых железах или меняет качество состава, глубоко проникая в кожу.

happywoman.com.ua