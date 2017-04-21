Причины выпадения волос

Выпадение волос может быть связано с недостаточным или неправильным уходом за волосами, недостаточным питанием корней волос, нарушением деятельности потовых и сальных желез.

В таком случае остановить выпадение волос и укрепить их можно самостоятельно. Если же выпадение волос связано с заболеванием организма или отдельных его органов, то тогда оно лечится врачом. Например, после отравления тяжелыми металлами волосы могут выпадать пучками. В таком случае никакого самолечения не должно быть. Необходимо срочно обратиться к специалисту. Гормональные нарушения также должен лечить доктор, который позаботится о восполнении недостающих гормонов.

Если организм испытывает недостаток каких-то определенных витаминов, то может произойти изменение в структуре волоса, что приводит к выпадению. После обследования врач установит, каких витаминов не хватает, и назначит соответствующее лечение. Причиной выпадения волос также могут стать нервные расстройства, например, депрессии и невралгии.

Очень губительно действует на волосы сжатие их шпильками, заколками, гребнями. От этого могут появиться участки облысения. Прическа «конский хвост» деформирует волосы из-за постоянного сжатия, вследствие чего наступает воспаление фолликулов и атрофия волосяных сосочков, которые в конечном счете разрушаются.

Выпадение волос может быть связано с диетами, на которых сидят многие женщины и девушки. Если долго придерживаться какой-то диеты, то это может привести к авитаминозу, дисбалансу минералов и белковому дефициту. Часто сухая кожа, выпадение волос и слоящиеся ногти являются результатом модных диет.

Для укрепления волос и предотвращения их выпадения можно использовать средства народной медицины, которые основаны на применении натуральных веществ.

Чаще всего все средства используются для втирания в кожу головы. Для получения эффекта от такого лечения нужно провести определенный курс. Отвары нужно втирать два раза в неделю на протяжении одного месяца.

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