NRC помогает в разработке механизма выплат пенсионерам Донбасса Опубликовано: Украина у нас едина, и социальные гарантии, данные Конституцией, законами страны, относятся ко всем ее гражданам. Как в нынешних условиях их лучше осуществлять в отношении пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто оказался на не подконтрольной украинской власти территории? Ответы на этот вопрос искали и обсуждали участники встречи «за круглым столом», прошедшей 19 апреля в нынешнем административном центре Луганщины Северодонецке.

Это актуальное и крайне важное для сотен тысяч людей публичное обсуждение при поддержке Европейского Союза организовал Норвежский совет по делам беженцев (NRC). В проведении нынешней встречи участвовали юристы, социальные работники, представители Пенсионного фонда, других государственных органов и общественных организаций, в том числе международных.

Пенсии ныне получают около 550 тысяч человек, имеющих справку внутренне перемещенного лица. Общая годовая сумма таких выплат составляет 11,5 миллиарда гривен. Однако многие жители не подконтрольных территорий (особенно те, кто не обладает мобильностью) не могут реализовать свое право, так как получение пенсий ими регулируются порядком, установленным для внутренне перемещенных лиц. Между тем, говорили участники встречи, эти выплаты повысили бы лояльность к украинскому государству, что оказало бы влияние и на дальнейшую реинтеграцию этих территорий в Украину.

Разумеется, шла речь об экономических, организационных составляющих решения такой проблемы, о разном отношении к этому в нашем обществе, политиуме. Так, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталия Веселова отметила, что предложенный ею и еще несколькими народными депутатами законопроект, призванный урегулировать ряд аспектов, никак не находит необходимой поддержки. Представители юридических органов, социальной защиты, Пенсионного фонда говорили о неточности статистических данных, трудностях с идентификацией получателей пенсии, а общественные активисты — о сложностях поездок, при пересечении линии разграничения и оформлении требуемых документов (даже при некоторых упрощениях этих процедур).

Были внесены различные предложения в рекомендации, которые будут представлены государственным органам. Это, к примеру, совершенствование законодательства и подзаконных актов, усиление судебной защиты, сокращение разного рода ограничений, привлечение международных организаций для посреднической деятельности, сокращение наличной денежной массы, использование опыта Грузии и Молдовы, имеющих аналогичные проблемы. Автор этих строк в качестве представителя Ассоциации «Восточное партнерство» обратил внимание на то, что возложение пенсионных выплат ВПЛ только на Ощадбанк не только нарушает права людей, а и создает для них большие трудности. Потому следует вновь привлечь к этому Укрпочту. Такое предложение было поддержано, как отмечали участники обсуждения, еще и потому, что привлечение почты упрощает процедуру идентификации, позволяет производить выплаты на дому, без очередей.

Аналогичное обсуждение скоро пройдет и в Краматорске. Всем участникам «круглого стола» вручены изданные NRC детальные пособия, которые помогут вести правовую защиту вынужденных переселенцев с большей компетентностью.

Семен Перцовский, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

