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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Езда на велосипеде вдвое уменьшает риск развития рака - ученые
    Опубликовано: 2017-04-21 15:15:22

    Согласно результатам исследования, регулярные поездки на велосипеде снижают риск смертности на 41%.

    Езда на велосипеде вдвое уменьшает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в крупном исследовании команды британских ученых из Глазго, передает агентство Би-би-си.

    В исследовании, которое длилось пять лет, приняли участие 250 тысяч добровольцев. Все они использовали велосипед как средство передвижения, а не как часть физической нагрузки в спортзале.

    Участники исследования проезжали еженедельно в среднем 48 километров. Они либо ехали на велосипеде на работу, либо преодолевали таким образом только часть пути.

    Исследование показало, что регулярные поездки на велосипеде снизили риск смертности на 41% в целом. В случае с онкологическими заболеваниями этот показатель снизился на 45%, а с сердечно-сосудистыми - на 46%.

    Ученые добавляют, что ходьба также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но это в случае, когда человек проходит пешком более 9 километров в неделю.

    13 апреля 2017 года сообщалось, что бегуны получают около трех дополнительных лет жизни, при этом они могут даже курить, пить или иметь избыточный вес.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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