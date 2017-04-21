Езда на велосипеде вдвое уменьшает риск развития рака - ученые

Согласно результатам исследования, регулярные поездки на велосипеде снижают риск смертности на 41%.

Езда на велосипеде вдвое уменьшает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в крупном исследовании команды британских ученых из Глазго, передает агентство Би-би-си.

В исследовании, которое длилось пять лет, приняли участие 250 тысяч добровольцев. Все они использовали велосипед как средство передвижения, а не как часть физической нагрузки в спортзале.

Участники исследования проезжали еженедельно в среднем 48 километров. Они либо ехали на велосипеде на работу, либо преодолевали таким образом только часть пути.

Исследование показало, что регулярные поездки на велосипеде снизили риск смертности на 41% в целом. В случае с онкологическими заболеваниями этот показатель снизился на 45%, а с сердечно-сосудистыми - на 46%.

Ученые добавляют, что ходьба также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но это в случае, когда человек проходит пешком более 9 километров в неделю.

13 апреля 2017 года сообщалось, что бегуны получают около трех дополнительных лет жизни, при этом они могут даже курить, пить или иметь избыточный вес.

ЛIГАБiзнесIнформ