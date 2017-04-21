В России в канун столетия Октября захотели похоронить Ленина

Соответствующий законопроект зарегистрировали шесть депутатов нелегитимной Госдумы; конкретные сроки перезахоронения в документе не предлагаются.

Депутаты нелегитимной Государственной думы РФ от ЛДПР и Единой России зарегистрировали законопроект о перезахоронении останков Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади в Москве. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Авторами инициативы выступили трое представителей партии Владимира Жириновского - Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

Документом предлагается прописать в законе России о погребении и похоронном деле, что "перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)". В пояснительной записке депутаты отмечают, что законопроектом устанавливается "сама необходимость перезахоронения", но не конкретные сроки, "что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон".

Авторы проекта также подчеркивают, что "само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации".

Российские коммунисты, традиционно отстаивающие сохранение тела "вождя пролетариата" в мавзолее, уже заявили об "информационной атаке" ЛДПР и Единой России на "Компартию и советское наследие".

7 ноября 2017 года исполнится 100 лет со дня Октябрьского переворота, в результате которого власть в России захватили большевики во главе с Лениным.

28 марта 2017 года сообщалось, что в Чопе Закарпатской области памятник Ленину продали на аукционе за более чем 250 тыс грн.

ЛIГАБiзнесIнформ