Украинская киноакадемия впервые вручила кинопремии: победители

Больше всего наград получил фильм "Гніздо горлиці". Всего киноакадемики рассматривали 76 украинских фильмов.



20 апреля прошла первая церемония вручения кинопремий "Золота дзиґа", которую основала Украинская киноакадемия. Об этом сообщает Детектор медиа.

На рассмотрении киноакадемиков были 76 украинских фильмов.

Главные награды забрал фильм "Гніздо горлиці". Он стал лучшим фильмом, лучшим режиссером признали его создателя Тараса Ткаченко. Актеры фильма также были признаны лучшими - Римма Зюбина и Виталий Линецкий (посмертно).

Лучшими актерами второго плана также стали актеры "Гнізда горлиці" - Николай Боклан и Наталья Васько.

Лучший художник-постановщик - Александр Батенев и Сергей Бржестовский ("Моя бабушка Фани Каплан").

Лучший сценарист - Елена Демьяненко, Дмитрий Томашпольский ("Моя бабушка Фани Каплан").

Лучший оператор-постановщик - Никита Кузьменко, Александр Поздняков ("Жива ватра").

Лучший короткометражный игровой фильм - "Кровянка".

Лучший документальный фильм - "Главная роль".

Лучший композитор - Алла Загайкевич ("Жива ватра").

Лучший анимационный фильм - "Микита Кожум’яка".

Украинская киноакадемия была основана в феврале 2017 года. В состав правления вошли 15 кинематографистов, глава - кинорежиссер Михаил Ильенко.

ЛIГАБiзнесIнформ