Списки запрещенных российских артистов пересмотрят - Нищук

Министр культуры объяснил это тем, что ряд артистов, внесенных в эти списки еще в 2014-м, в дальнейшем никак не демонстрировали антиукраинскую позицию.

Специально созданная межведомственная комиссия в настоящее время пересматривает списки российских деятелей культуры, запрещенных в Украине из-за антиукраинских высказываний или действий. Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил министр культуры Евгений Нищук.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где с участием представителей СБУ, работников Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, специалистов, экспертов, представителей медиакомпаний идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где сначала был тот, кто подписался (в 2014-м под письмом в поддержку российской агрессии против Украины - ред.), а подписались... ну вы знаете, как там было. После того, возможно, он ничего не говорил, и их (списки - ред.), очевидно, необходимо пересматривать", - сказал он.

В то же время, по словам министра, появились новые российские артисты, которые не просто негативно высказываются об Украине, а представляют собой определенную угрозу безопасности страны, в том числе своими действиями.

Как отметил Нищук, данный вопрос находится в компетенции СНБО, который применяет к таким лицам определенные санкции сроком на один или три года.

Также глава Минкульта сообщил, что в его ведомстве есть группа людей, которая рассматривает обращения по тем или иным деятелям культуры и передает соответствующие материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступать в определенных залах, и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они или были в аннексированном Крыму, или неоднократно высказывались об украинской культуре или украинском государстве", - подчеркнул Нищук.

По мнению министра, цензура как таковая неприемлема, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.

3 апреля 2017 года сообщалось, что российскую актрису юмористического жанра Елену Воробей не пустили в Украину из-за незаконного посещения ею временно оккупированного Крыма.

ЛIГАБiзнесIнформ