  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Списки запрещенных российских артистов пересмотрят - Нищук
    Опубликовано: 2017-04-21 13:45:43

    Министр культуры объяснил это тем, что ряд артистов, внесенных в эти списки еще в 2014-м, в дальнейшем никак не демонстрировали антиукраинскую позицию.

    Специально созданная межведомственная комиссия в настоящее время пересматривает списки российских деятелей культуры, запрещенных в Украине из-за антиукраинских высказываний или действий. Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил министр культуры Евгений Нищук.
    "Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где с участием представителей СБУ, работников Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, специалистов, экспертов, представителей медиакомпаний идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где сначала был тот, кто подписался (в 2014-м под письмом в поддержку российской агрессии против Украины - ред.), а подписались... ну вы знаете, как там было. После того, возможно, он ничего не говорил, и их (списки - ред.), очевидно, необходимо пересматривать", - сказал он.
    В то же время, по словам министра, появились новые российские артисты, которые не просто негативно высказываются об Украине, а представляют собой определенную угрозу безопасности страны, в том числе своими действиями.
    Как отметил Нищук, данный вопрос находится в компетенции СНБО, который применяет к таким лицам определенные санкции сроком на один или три года.
    Также глава Минкульта сообщил, что в его ведомстве есть группа людей, которая рассматривает обращения по тем или иным деятелям культуры и передает соответствующие материалы в СБУ.
    "Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступать в определенных залах, и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они или были в аннексированном Крыму, или неоднократно высказывались об украинской культуре или украинском государстве", - подчеркнул Нищук.
    По мнению министра, цензура как таковая неприемлема, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.

    3 апреля 2017 года сообщалось, что российскую актрису юмористического жанра Елену Воробей не пустили в Украину из-за незаконного посещения ею временно оккупированного Крыма.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.