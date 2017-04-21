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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диетическая газировка увеличивает риск инсульта - ученые
    Опубликовано: 2017-04-21 13:15:10

    По сравнению с теми, кто никогда не пил искусственно подслащенные напитки, у тех, кто пил их раз в день, втрое повышался риск ишемического инсульта.

    Люди, потребляющие напитки с искусственными заменителями сахара, например, диетическую газировку, чаще страдают от инсультов и слабоумия, выяснили ученые. Об этом сообщает Би-би-си.

    Согласно исследованию, опубликованному в журнале Stroke, ученые обнаружили корреляцию между потреблением диетической газировки и частотой этих заболеваний, однако не смогли доказать прямую причинно-следственную связь.

    Ученые проанализировали данные о 2888 людях старше 45 лет и 1484 людях старше 60 лет из города Фрэмингем, штат Массачусетс.

    В первой группе исследователи фиксировали частоту инсультов, во второй - частоту случаев деменции.

    "Выборки разные, потому что мы изучали людей разных возрастов. Деменция редко встречается у людей моложе 60, а инсульты редко встречаются у людей до 45 лет", - объясняет один из авторов исследования Мэтью Пейс.

    Ученые проанализировали, сколько сладких напитков и диетических напитков потребляли люди их каждой группы в разное время между 1991 и 2001 годами. Потом они сравнили эти данные с количеством случаев инсульта или слабоумия за следующие десять лет.

    По сравнению с теми, кто никогда не пил искусственно подслащенные напитки, у тех, кто пил их раз в день, почти в три раза повышался риск ишемического инсульта, выяснили ученые. У них также в три раза вырастал риск развития слабоумия.

    При этом те, кто пил напитки с подсластителями от одного до шести раз в неделю, сталкивались с более высоким (в 2,6 раза) риском развития ишемического инсульта, однако не были больше подвержены слабоумию.

    Однако эксперты подчеркивают, что в целом риск развития этих болезней все равно остается небольшим - 3% для инсульта и 5% для слабоумия.

    Американская ассоциация производителей напитков уже выпустила заявление, где подчеркнула, что контролирующие организации по всему миру, в том числе Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), признали безопасность диетических напитков для потребления.

    Ранее британские ученые из Глазго провели масштабное исследование и выяснили, что езда на велосипеде вдвое уменьшает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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