Стресс, сопровождающий начало новой рабочей недели, может стать причиной опасного для жизни приступа артериальной гипертензии. Об этом сообщили врачи из Женского университета Токио, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Как показали проведенные ими исследования, именно в понедельник большинство взрослых людей испытывают наиболее сильный стресс, приводящий среди всего прочего к повышению артериального давления. Естественно, это касается только тех, чей рабочий график построен по стандартной схеме (5 или 6 рабочих дней и 1 или 2 выходных). Если же человек работает, например, по схеме «день работы — день отдыха», понедельник для него ничем не отличается от других дней недели.
«Полученные нами результаты однозначно показали, что стресс, связанный с переходом от воскресного отдыха к активной работе, не проходит незамеченным для организма, — рассказал в интервью корреспонденту „ВВС“ доктор Шуого Мураками, один из авторов этого исследования. — Организм здорового человека переносит этот стресс практически без последствий, а вот для человека, страдающего