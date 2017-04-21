Понедельник признан самым опасным днем недели

Стресс, сопровождающий начало новой рабочей недели, может стать причиной опасного для жизни приступа артериальной гипертензии. Об этом сообщили врачи из Женского университета Токио, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Как показали проведенные ими исследования, именно в понедельник большинство взрослых людей испытывают наиболее сильный стресс, приводящий среди всего прочего к повышению артериального давления. Естественно, это касается только тех, чей рабочий график построен по стандартной схеме (5 или 6 рабочих дней и 1 или 2 выходных). Если же человек работает, например, по схеме «день работы — день отдыха», понедельник для него ничем не отличается от других дней недели.



«Полученные нами результаты однозначно показали, что стресс, связанный с переходом от воскресного отдыха к активной работе, не проходит незамеченным для организма, — рассказал в интервью корреспонденту „ВВС“ доктор Шуого Мураками, один из авторов этого исследования. — Организм здорового человека переносит этот стресс практически без последствий, а вот для человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, он может представлять серьезную опасность.»



medicus.ru