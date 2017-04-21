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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Арахис может заменить любые лекарства
    Опубликовано: 2017-04-21 15:24:06

    Наверное, почти каждый человек знает основные продукты, считающиеся «полезными для здоровья». Конечно, это фрукты и овощи, а также рыбные блюда, богатые необходимыми для организма веществами. Но, оказывается, есть еще одна категория пищевых продуктов, которая приносит нашему здоровью не меньшую пользу, но о которой диетологи все время забывают, приравнивая ее к «балластной пище». Речь идет об… орехах, в частности — об арахисе.


    Как показали исследования, проведенные в Университете штата Флорида, арахис крайне богат антиоксидантами — веществами, защищающими клетки организма от воздействия опасных свободных радикалов. В первую очередь антиоксидантными свойствами обладают содержащиеся в нем полифенолы — соединения, близкие по химической структуре к антиоксидантным компонентам красного вина, делающим его одним из наиболее эффективных средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Кстати, как обнаружили ученые, после поджаривания арахиса содержание в нем полифенолов увеличивается на 20−25 процентов, то есть орехи становятся еще более полезными для здоровья. А если сравнить арахис по выраженности антиоксидантного действия с другими продуктами, то окажется, что он наряду с земляникой и ежевикой уступает лишь гранату, являющемуся признанным «лидером» по содержанию веществ-антиоксидантов.


    Впрочем, следует отметить, что ученые не рекомендуют злоупотреблять арахисов. Да, конечно, он, как и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов, защищает от различных заболеваний, связанных с воздействием на организм свободных радикалов — например, атеросклероза, ишемической болезни сердца, преждевременного старения и злокачественных опухолей. Но при этом, в отличие от тех же овощей и фруктов, арахис достаточно калориен, и его активное потребление может привести к появлению избыточного веса или даже развитию ожирения. Так что не забывайте об этом и старайтесь соблюдать чувство меры.

    medicus.ru

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