О болях в пояснице можно забыть без лекарств

В США проведены исследования, которые показали, что боли в пояснице можно лечить без лекарств. Для этого пациентов с хроническими болями внизу спины (радикулитом) обучали методам расслабления мышц и правильному дыханию, с помощью которых они контролировали боль.



Лечение включало 5 сеансов продолжительностью 50 минут. Во время сеансов пациенты находились в специально оборудованной комнате, в комфортных креслах и пользовались наушниками. На первом сеансе исследуемым объясняли принципы лечения и обучали правильной технике выполнения упражнений по расслаблению мышц. В последующих четырех сеансах расслабляющие упражнения они выполняли самостоятельно.

При этом исследователь голосом руководил выполнением упражнений, а пациенты по выбору смотрели пейзажи либо слушали звуки, напоминающие о природе — пляже, море, лесе или цветах. Их также обучали расслабляющим дыхательным упражнениям.



Необходимо отметить, что подобное лечение вполне обосновано с научной точки зрения. Ведь в большинстве случаев боли внизу спины возникают после чрезмерного напряжения мышц, которое в последующем длительно не восстанавливается. Устранить этот компонент, как раз и направлен подобный «виртуальный» метод лечения.



medicus.ru