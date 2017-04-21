  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • О болях в пояснице можно забыть без лекарств
    Опубликовано: 2017-04-21 15:04:42

    В США проведены исследования, которые показали, что боли в пояснице можно лечить без лекарств. Для этого пациентов с хроническими болями внизу спины (радикулитом) обучали методам расслабления мышц и правильному дыханию, с помощью которых они контролировали боль.


    Лечение включало 5 сеансов продолжительностью 50 минут. Во время сеансов пациенты находились в специально оборудованной комнате, в комфортных креслах и пользовались наушниками. На первом сеансе исследуемым объясняли принципы лечения и обучали правильной технике выполнения упражнений по расслаблению мышц. В последующих четырех сеансах расслабляющие упражнения они выполняли самостоятельно.

    При этом исследователь голосом руководил выполнением упражнений, а пациенты по выбору смотрели пейзажи либо слушали звуки, напоминающие о природе — пляже, море, лесе или цветах. Их также обучали расслабляющим дыхательным упражнениям.


    Необходимо отметить, что подобное лечение вполне обосновано с научной точки зрения. Ведь в большинстве случаев боли внизу спины возникают после чрезмерного напряжения мышц, которое в последующем длительно не восстанавливается. Устранить этот компонент, как раз и направлен подобный «виртуальный» метод лечения.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.