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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МИД выразил протест России из-за форума в Ялте
    Опубликовано: 2017-04-21 13:00:27

    МИД Украины выразил решительный протест России в связи с проведением в оккупированном Крыму так называемого Ялтинского международного экономического форума.

    МИД выразил протест России из-за форума в Ялте. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует пресс-служба МИД.

    "Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого Ялтинского международного экономического форума на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя", — подчеркнули в МИД.

    В связи с этим дипломаты в очередной раз подчеркнули, что проведение этого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, ее законодательства и общепризнанных норм международного права.
    "В этом контексте высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", — подытожили в МИД.

    Ранее СМИ сообщали, что на территорию оккупированного Россией Крымаприехал ряд пророссийских бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, которые примут участие в так называемом Ялтинском международном экономическом форуме.

    Инф. delo.ua

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