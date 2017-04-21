Газированные напитки значительно ускоряют процесс старения

Американские ученые утверждают, что газированные напитки способны ускорять процессы старения, пишет Reuters.

По мнению исследователей, все дело в фосфатах, содержащихся в коле и газированных напитках. Фосфаты дают многим безалкогольным напиткам ярко выраженный вкус. Также эти вещества часто добавляют в мясопродукты, кексы и хлеб.

Ученые провели эксперимент на мышах в лабораторных условиях. Грызунов разделили на три группы. В первую группу входили генетически созданные мыши с геном, приводящим к повышению изначального уровня фосфатов. Эти мыши жили всего около 8-15 недель, страдая от различных проблем со здоровьем, связанных с преждевременным старением.

Вторая группа мышей не имела подобного гена, уровень фосфатов в организме грызунов был близок к норме. Они прожили 20 недель. Третья группа, как и вторая, не имела особого гена. Правда, мышей в этой группе кормили пищей, содержащей большое количество фосфатов. В результате все мыши умерли по прошествии 15 недель, как и грызуны из первой группы.

По мнению ученых, потребление фосфатов в больших количествах вызывает серьезную интоксикацию. Достаточно всего двух банок колы в неделю, чтобы существенно повысить риск возникновения таких заболеваний, как остеопороз, мышечная слабость, и ускорить процессы старения, утверждают эксперты.

medicinform.net