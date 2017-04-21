Идентифицирован белок, который позволит ускорить регенерацию костной ткани

Ученые обнаружили белок, вырабатываемый организмом, который ускоряет рост костной ткани, что поможет создать новый метод более быстрого заживления переломов костей, сообщает Reuters.

Специалисты обнаружили белок, который посылает сигнал, активизирующий стволовые клетки на рост новой костной ткани. Данное открытие также позволит улучшить трансплантаты костей, считают ученые. Пока тесты проводились только на мышах в лаборатории, но их биология в этом плане очень схожа с человеческой, поэтому специалисты полагают, что полученные данные применимы и для человека.

Внедряя белок, который организм производит для заживления костной ткани, в липосомы, специалисты смогли ускорить процесс заживления костной ткани у животных. Метод требует доработки и тщательной проверки, однако ученые уверены, что смогут в скором времени помочь людям гораздо быстрее лечить переломы костей. Исследование было опубликовано в the journal Science Translational Medicine.

medicinform.net