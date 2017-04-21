Виноград улучшает работу сердца

Регулярное употребление в пищу винограда способствует улучшению работы сердца и снижению риска возникновения диабета второго типа, утверждают американские исследователи.

Ученые провели эксперименты на крысах, добавляя на протяжении 3 месяцев в их специально подобранный рацион, богатый жирами и углеводами, ягоды винограда. Затем специалисты сравнили показатели артериального давления, уровня глюкозы в крови, функции сердца экспериментальной группы с данными контрольной группы, в которой грызуны получали точно такое же питание, но без винограда.

В итоге оказалось, что у крыс из экспериментальной группы все основные показатели были заметно лучше по сравнению с животными, которые не получали виноград. Исследователи связывают такой выраженный положительный эффект потребления винограда с обилием в нем антиоксидантов – монофенолов, флавоноидов, антоцианинов и других, которыми богаты вообще все фрукты и овощи, но виноград в особенности. Это натуральные антиоксиданты, которые защищают клетки сердца от повреждений при метаболическом синдроме – предвестнике развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Эксперты пришли к выводу, что давать прямые рекомендации еще рано, но, вполне возможно, что регулярное употребление винограда очень полезно для здоровья и защищает от метаболического синдрома.

medicinform.net