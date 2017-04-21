Стереотипы о том, что с возрастом память должна становиться хуже, снижают способность к запоминанию

Пожилые люди, считавшие, что с возрастом память должна ухудшаться, показали в тестах на память гораздо более худшие результаты, чем те, кто не обращал внимания на негативные стереотипы, сообщили американские ученые из Университета Северной Каролины.

По мнению специалистов, на память пожилых людей имеют большое влияние негативные стереотипы. Так, к примеру, они показывают гораздо худшие результаты в тесте на запоминание, если перед тестом им сказать, что люди в возрасте постоянно показывают в нем плохие результаты.

Исследователи считают, что из-за подобного эффекта возникает замкнутый круг: люди думают, что они плохо справляются, и страдают от негативного отношения коллег, и из-за этого действительно начинают работать значительно хуже, что уже действительно вызывает нелестные отзывы. Но есть у открытия и положительная сторона. Если вы себя не чувствуете старым или воспринимаете старость позитивно – у вас большие шансы сохранить ясность ума и твердость памяти.

Кроме того, эксперты установили, что наибольшее влияние стереотипы производили на наиболее образованных людей. Исследователи считают, что это объясняется огромной важностью возможности запоминать для таких людей.

medicinform.net