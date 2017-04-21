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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Общение с красивой женщиной вызывает сильный стресс у мужчины
    Опубликовано: 2017-04-21 09:04:03

    Общение мужчины с красивой женщиной вызывает у него значительный всплеск гормона кортизола, что приводит к стрессу и эмоциям, испытываемым, например, при прыжке с парашютом, утверждают испанские исследователи.

    Ученые из университета Валенсии провели эксперимент, в котором приняли участие 84 студента. Каждый из участников должен был решать головоломку, находясь в комнате с двумя незнакомцами - мужчиной и женщиной. Наблюдая за уровнем кортизола в крови испытуемых, ученые нашли интересную взаимосвязь. Когда в комнате находилась красивая женщина, уровень гормона стресса был высоким, но стоило ей выйти, он снижался до нормы. Если незнакомка возвращалась, кортизол в крови студента моментально взлетал до предельных значений вновь.

    Специалисты, проанализировав данные, пришли к выводу, что большинство мужчин в присутствии красивой молодой женщины обдумывают возможность начать ухаживать за ней. Особенно это правило срабатывает с незнакомками. Достаточно пяти минут, чтобы в крови мужчины произошел значительный всплеск кортизола, который свидетельствует о стрессе.

    В небольших дозах этот гормон оказывает положительный эффект на организм: отвечает за выделение глюкозы в кровь, сужение вен в отдельных участках, стимуляцию аппетита, а также обладает противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Однако, избыток кортизола приводит к сбою клеточного метаболизма и, как следствие, к таким заболеваниям, как диабет и гипертония, подчеркнули эксперты.

    medicinform.net

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