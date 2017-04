Кофе связан с более низким риском рака эндометрия

Потребление, по крайней мере, 4 чашки кофе в день связано с более низким риском рака эндометрия, согласно новым данным «Nurses' Health Study».



Доктор Юджин Дже (Youjin Je) (Department of Nutrition and Epidemiology at the Harvard School of Public Health in Boston, Massachusetts) и коллеги опубликовали полученные результаты в он-лайновом выпуске «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention».



Связь между потреблением кофе и риском рака эндометрия была изучена с использованием проспективных данных «Nurses' Health Study».



В анализ вошли данные 67 470 женщин в возрасте 34 - 59 лет в 1980. Суммарное среднее потребление кофе было определено с помощью анкетного опроса. В течение 26 лет наблюдения исследователи зарегистрировали 672 случая эндометриального рака.



Потребление менее 4 чашек кофе в день не ассоциировалось с изменением риска рака эндометрия, по сравнению с 1 или менее чашек в день. Многочисленные факторы многовариантного анализа включили ИМТ, возраст менопаузы, возраст менархе, число родов и возрасте при последних родах, использовании оральных контрацептивов, применение гормонов в постменопаузе, курении и потреблении алкоголя.



Однако, потребление 4 или более чашек кофе в день ассоциировалось с 25%-ым относительным сокращением риска, по сравнению с потреблением меньше чем 1 чашки ежедневно (многовариантное отношение рисков 0,75). Потребление от 2 до 3 чашек кофе в день было связано с уменьшением риска на 7 %, но различие не достигало статистического значения.



В терминах абсолютного сокращения риска женщины, которые выпивали 4 или больше чашек кофе, уменьшали свой риск эндометриального рака от 56 случаев на 100 000 женщин, до 35 случаев на 100 000 женщин. Исследователи видели подобную ассоциацию, когда они ограничили свой анализ потреблением кофе с кофеином. В этом случае, наблюдалось 30%-ое относительное сокращение риска эндометриального рака, связанного с потреблением 4 или более чашек в день, по сравнению с потреблением одной чашки в день и менее.



news.gradusnik.ru